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ÜMRANİYE'DE SİLAHINI GÖSTERMEK İSTERKEN AVUKAT ARKADAŞINI VURDU

5 dakika önce

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAÜmraniye'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

ÜMRANİYE'DE SİLAHINI GÖSTERMEK İSTERKEN AVUKAT ARKADAŞINI VURDU, System.String[]

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Ümraniye'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Müteahhit gözaltına alınırken, göğsünden yaralanan avukat Hüseyin Y.'nin  sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Olay saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi. Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet Sabri K., olayın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Mehmet Sabri K. ise Ümraniye Asayiş Büro amirliğine teslim edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Şüphelinin polis aracında sorgulanması
-Şüphelinin karakola götürülmesi
-Olayın yaşandığı bina
-Genel ve detaylar
-Yaralanan avukatın fotoğrafı
 


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:03 Kaynak: DHA
Mehmet Sabri, Ümraniye, Güncel
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