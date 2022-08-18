İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

18.08.2022 04:06
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ÜMRANİYE'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

ÜMRANİYE'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi Merve Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Mert Cem Aslan(25) ve Atacan Eker(21), motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden dolu silah şarjörü bulundu. Ölen ve yaralanan kişinin daha öncesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkalı olduğu öğrenildi. Saldırıda kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Cem Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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