Ümraniye'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Ümraniye\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
03.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki H.Ö. tutuklandı; evde 12 silah, 28 gram uyuşturucu ve 2 sahte kimlik bulundu.

ÜMRANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Ö. (19) adlı şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah, 28 gram uyuşturucu madde ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ve silah ticari yapıldığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese Aralık ayında operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah, 25 şarjör, 26 fişek, 28 gram uyuşturucu madde ve 2 sahte kimlik ele geçirilirken, H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.Ö.'nün sahte kimlik kullanmak ve çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 06:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.