Ümraniye'deki işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekip araçlarından da Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Ekipler, iş yerleri girişinde dezenfekten bulunup bulunmadığını ve müşterilerin ateşinin ölçülüp ölçülmediğini kontrol ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekiplerince, Alemdağ Caddesi üzerindeki lokanta, restoran ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

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