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Son Dakika Güncel ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ - Son Dakika

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ

6 saat önce

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü.

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, System.String[]

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kaza yapan otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde giden otomobil bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmasını ardından ikiye bölünen otomobil çekiciyle kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. Görgü tanığı bir vatandaş "Araç çok hızlıydı. Bariyerlere çarptıktan sonra araç ikiye bölündü. 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 tane de yaralı vardı" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturması başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların ambulansa konması

-İkiye bölünen otomobil

-Cenazenin görüntüsü

-Görgü tanığı röp

-Trafik görüntüsü

-Aracın kaldırılması

-Olay yeri ve savcının incelemesi

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:37 Kaynak: DHA
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