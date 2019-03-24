Son Dakika Haberleri: Ümraniye Tem Otoyolu'ndaki Kaza, Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

Ümraniye Tem Otoyolu'ndaki Kaza, Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

54 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜmraniye TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı.

Ümraniye Tem Otoyolu'ndaki Kaza, Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ümraniye TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.  

Kaza 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BY 6531 plakalı araç sürücüsü Zeynep Dizman henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep Dizman ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu. 

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldıktan trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Bariyerler ve kopan lastiğin görüntüsü

-Sürücü ve yanındaki kız çocuğun görüntüsü

- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Trafik yoğunluğu

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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