Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Adanaspor'u İstanbul'dan eli boş gönderdi!
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Ümraniyespor, Adanaspor'u İstanbul'dan eli boş gönderdi!

1 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan KarabalcıkCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk.

Ümraniyespor, Adanaspor'u İstanbul'dan eli boş gönderdi!, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert


Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen


Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)


Burak Şeker, Ümraniye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:36 
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