Son Dakika Haberleri: Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı
Son Dakika Güncel Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı

Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklarda Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci, Çaycuma Otobüs Terminali'nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Şef Hayrettin Çakır ve Hac-Umre Memuru Yalçın Gencer ile umreci yakınları tarafından güllerle karşılandı.

Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklarda Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci, Çaycuma Otobüs Terminali'nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Şef Hayrettin Çakır ve Hac-Umre Memuru Yalçın Gencer ile umreci yakınları tarafından güllerle karşılandı.


Umrecilerin karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı. Ailelerine tekrar kavuşan umreciler, sevinç gözyaşlarını tutamadı. Umre ibadetini yerine getirmekten duyduğu mutluluğu paylaşan umreciler, herkesin gidip o mübarek diyarları (Mekke ile Medine'yi) görmeleri gerektiğini ifade ettiler.


Müftülük ekibi Umrecileri güllerle karşılayarak "Hoş geldiniz, Allah Umreniz mebrur, dualarınızı kabul eylesin" temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Umre, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK
Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]