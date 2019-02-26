Umre İçin Gittiği Mekke'de Vefat Etti

Burdur'un Bucak ilçesinde umre için Mekke'ye giden kadın vefat etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde umre için Mekke'ye giden kadın vefat etti.



4 Şubat 2019 tarihinde umre için Mekke'ye giden 72 yaşındaki Havva Özyön, 20 Şubat günü günü sabaha karşı konakladığı otelde hayatını kaybetti. Özyön'ün cenazesi bugün uçakla Antalya Havalimanına getirildi. Yakınları tarafından cenazesi alınan Havva Özyön için Bucak Müftülük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyön'ün cenazesi Hacı Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Özyön'ün ailesi, sevenleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURDUR

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