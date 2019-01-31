Umut Bebeğe Hayat Veren Maharetli Eller

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Ünlü Sunucu Esra Erol, İç Varis Ameliyatı Oldu

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek