Umut Bebeğe Hayat Veren Maharetli Eller

YASİN DİKME - Şanlıurfa 'da, beyin damarlarındaki tıkanıklığa bağlı olarak kalp yetmezliği gelişen 2 aylık Umut bebek, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kasık damarından girilerek gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla sağlığına kavuştu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Büşra Karagözlü ikinci çocuğuna 8 aylık hamileyken, HRÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik ve kontrollerde bebeğin beynindeki damarlarda büyüme ve tıkanıklık olduğu, buna bağlı olarak da kalp yetmezliği geliştiği belirlendi. Anne ve çocuğunun hayati riski bulunması nedeniyle sezaryenle alınan bebek, yaklaşık 2 ay kuvözde takip edildi.Daha sonra HRÜ Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve her biri 6-7 saat süren 2 operasyonla, "Umut" ismi verilen bebeğin kasık damarından girilerek beynindeki yaklaşık 20 tıkalı damar açıldı.Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Umut bebeğin anne karnındayken " Galen ven anevrizması" denilen beynin atar damarları ile toplar damarları arasında anormal bağlantılar oluştuğunu, bundan dolayı beynin normal dokusuna kan gitmediğini ve toplar damarlarla kalbe aşırı miktarda kan döndüğünü tespit ettiklerini söyledi.Umut bebeğin 2 günlükken kendisine getirildiğini anlatan Kolu, bu rahatsızlığın 25 bin doğumda bir görüldüğünü ifade etti.Kolu, bu tür hastalarda ciddi kalp yetmezliği ve solunum rahatsızlığı bulunduğunu dile getirerek, "Anne karnında beyindeki toplar damarların, belli bir dönemde gerilemesi gerekiyor ama Umut'ta bu olmamış. Kanın yüksek miktarda tekrar kalbe dönmesiyle ciddi kalp yetmezliği oluşmuştu. Bu tür vakalarda ölüm riski veya sakat kalma riski çok yüksek oluyor. Bu tür ameliyatlar girişimsel radyoloji ünitelerinde, sayılı merkezlerde yapılıyor. Umut bebeğimizi yaklaşık 2 aydır hastanede gözetim altında tutuyoruz. Bebeğimizin beynindeki sorunun çözümü için kasığından ameliyat ettik." dedi.Beyin damarları, kasık damarından girilerek onarıldıAmeliyatı özel ekipmanlarla yaptıklarını belirten Kolu, şunları kaydetti:"Operasyonda kasığındaki damarlardan girilerek beyindeki damarları onardık. Yaklaşık 20 damarı açtık. Şanlıurfa'da yılda yaklaşık 60 bin bebek doğduğu düşünülürse bu vaka ilimizde yılda 2-3 tane görülüyor. Çocuklarda bu ameliyatları yapabilmek için girişimsel radyolojinin yanı sıra çok iyi bir anestezi ekibi ve çocuk bölümü olması lazım. Biz bu çocuğumuza her biri 6-7 saat süren iki seans işlem uyguladık. Küçük çocukların bu kadar uzun süren ameliyatlarda anestezi desteğini ve işlem sonrası bakımını doğru yapabilmek çok önemli. Bu işlemi hastanemizde yapıp hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmemiz burada iyi bir ekip olduğumuzu gösteriyor ve bizi gururlandırıyor."Anne Büşra Karagözlü de rutin kontrollerde bebeğinin rahatsız olduğunu öğrendiğini dile getirerek "Doktorlar bize bebeğin down sendromlu olduğunu söylediler. Ben her şeye rağmen bebeğimi doğurmaya karar verdim. Her şey Allah'tan gelir deyip bekledik. Bebeğimiz 8 aylık olunca doktor beyninde bir sıvı olduğunu, bunun da alınması gerektiğini söyledi. Bebeğimizin doğumunun riskli olduğu söylediler. Bebek sezaryenle alındıktan sonra kuvöze konuldu. Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyor. Bebeğimiz ameliyat oldu şükürler olsun, sağlık durumu iyi. Umut şu an normal bir bebek. Allah doktorlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.