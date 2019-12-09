Son Dakika Haberleri: "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor
Son Dakika Güncel 'Umutlu Yarınlar' projesi devam ediyor - Son Dakika

"Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor

6 saat önce

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından proje kapsamında Ahmet Mithat ve Kırkşehitler Ortaokulu öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

242 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde öğrencilere mesleği tanıtan broşür dağıtıldı.

Eğitimlerin tüm okullarda verileceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Mithat, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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