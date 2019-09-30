Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman'ın görevine yeni başlayan Metin Alper'e ziyarette bulunduğu ve başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
Ziyarette Karaman'ın, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını Metin Alper'e hediye ettiği aktarıldı.
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