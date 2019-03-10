Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti
1 saat önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Artvin'de bulunan Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.
Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman Artvin
'de bulunan Trabzonspor Borçka Futbol
Okulu'nu ziyaret etti.
Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, burada yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç
'ten bilgi aldı. Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Aslan Atan
, Murgul
Belediye Başkanı Hasan Çavuş
ve yetkililerle sohbet eden Ünal Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.
Öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirerek forma imzalayan Karaman, öğrencilere futbol oynarken derslerini asla ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Karaman, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hayatında hem de spor hayatında başarılı olurlar bizde bunun gururunu yaşarız" dedi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:24 Kaynak: İHA
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