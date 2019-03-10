Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti

Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Artvin'de bulunan Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Artvin'de bulunan Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, burada yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı. Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Ünal Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.

Öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirerek forma imzalayan Karaman, öğrencilere futbol oynarken derslerini asla ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Karaman, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hayatında hem de spor hayatında başarılı olurlar bizde bunun gururunu yaşarız" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Futbol, Ünal Karaman, Borçka, Karaman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyaca Ünlü Futbol Kulübü Arsenal Tuz İhtiyacını Kırıkkale'den Karşılıyor Tüketici Hakem Heyeti'nin Haklı Bulduğu Aboneye, Elektrik Firması Karşı Dava Açtı

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]