Son Dakika Haberleri: UNESCO 40. Genel Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres
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UNESCO 40. Genel Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan UNESCO 40. Genel Konferansı'nda konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan UNESCO 40. Genel Konferansı'nda konuştu.

UNESCO 40. Genel Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:17 Kaynak: AA
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