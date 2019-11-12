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UNESCO 40. Genel Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan UNESCO 40. Genel Konferansı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:17 Kaynak: AA
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