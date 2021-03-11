UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca "Pandemi ve İletişim" semineri düzenlendi - Son Dakika

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, dünyada bilginin ve iletişimin sağlıklı yürümesinin, eğitimin sağlıklı yapılmasına, kültürün doğru anlaşılmasına, bilimin iyi yapılıp, insanlar üzerinde fayda sağlayabilecek bir ortamın da şekillenmesine katkı vereceğini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca, Komisyonun İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Hilmi Bengi moderatörlüğünde, "Pandemi ve İletişim" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Komisyon Başkanı Öcal Oğuz, seminerde yaptığı konuşmada, "Dünyada bilginin ve iletişimin sağlıklı yürümesi, eğitimin sağlıklı yapılmasına, kültürün doğru anlaşılmasına, bilimin iyi yapılıp, insanlar üzerinde fayda sağlayabilecek bir ortamın da şekillenmesine katkı verir. Dolayısıyla bütün bu saydıklarımızın, UNESCO kurulurken hedeflenen sürdürülebilir barışın temeline yerleştiği görülüyor. Bu bakımdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doğru bilgiyle daha büyük kitlelerin buluşmasını sağlayacak iletişim ağlarının özgür ve rahat bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Herkes için bilgi, herkes için iletişim, barış için bilgi, barış için iletişim anlamına geliyor." diye konuştu.

Komisyonunun Yönetim Kurulu Üyesi İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Deniz Bayrakdar da salgın döneminde çevrim içi platformların öne çıktığını, seyircilerin sinemaya alternatif olarak bu mecraları tercih ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, salgın sebebiyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine sağladığı desteğe rağmen, sinema salonlarının salgının ekonomik etkilerini en ağır yaşayan yerler olduğuna işaret eden Bayrakdar, geçen yıl ve bu yılki sosyal medya kullanımı, film ve dizi izlenme oranlarına ilişkin verileri paylaştı.

"Kavramsal gazetecilik ve genel enformasyon haberciliği ön plana çıktı"

Kovid-19 Haberciliği ve Habercilerin Yeni Çalışma Düzeni konulu sunum yapan Anadolu Ajansı (AA) Haber Merkezi Yayın Yönetmenliği Editörü Barışkan Ünal da yeni koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, dünya genelinde basının önemini gösterdiğini söyledi.

Bu sürecin özellikle teyit edilmiş haberciliğe ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Ünal, bu durumun da dünya genelinde habercilik anlayışında bazı unsurları ön plana çıkardığını ifade etti.

Uzmanlaşmış haberciliğin öneminin ön plana çıktığını ve veri gazeteciliğinin popüler hale geldiğini aktaran Ünal, "Aynı zamanda kavramsal gazetecilik ve genel enformasyon haberciliği de ön plana çıkarken, basının dijital altyapısının güçlü olması gerekliliği de anlaşıldı. Bizim dijital altyapımız daha önceden güçlendirildiği için hem görsel hem uzaktan çalışma hem de dünya genelinden bütün enformasyonları alma noktasında biraz daha hızlı ve rahat ilerleyebildik." diye konuştu.

Seminerde, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ile farklı üniversitelerden öğretim üyeleri de çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.