UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca "Pandemi ve İletişim" semineri düzenlendi - Son Dakika

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca "Pandemi ve İletişim" semineri düzenlendi

11.03.2021 14:53
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, dünyada bilginin ve iletişimin sağlıklı yürümesinin, eğitimin sağlıklı yapılmasına, kültürün doğru anlaşılmasına, bilimin iyi yapılıp, insanlar üzerinde fayda sağlayabilecek bir ortamın da şekillenmesine katkı vereceğini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, dünyada bilginin ve iletişimin sağlıklı yürümesinin, eğitimin sağlıklı yapılmasına, kültürün doğru anlaşılmasına, bilimin iyi yapılıp, insanlar üzerinde fayda sağlayabilecek bir ortamın da şekillenmesine katkı vereceğini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca, Komisyonun İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Hilmi Bengi moderatörlüğünde, "Pandemi ve İletişim" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Komisyon Başkanı Öcal Oğuz, seminerde yaptığı konuşmada, "Dünyada bilginin ve iletişimin sağlıklı yürümesi, eğitimin sağlıklı yapılmasına, kültürün doğru anlaşılmasına, bilimin iyi yapılıp, insanlar üzerinde fayda sağlayabilecek bir ortamın da şekillenmesine katkı verir. Dolayısıyla bütün bu saydıklarımızın, UNESCO kurulurken hedeflenen sürdürülebilir barışın temeline yerleştiği görülüyor. Bu bakımdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doğru bilgiyle daha büyük kitlelerin buluşmasını sağlayacak iletişim ağlarının özgür ve rahat bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Herkes için bilgi, herkes için iletişim, barış için bilgi, barış için iletişim anlamına geliyor." diye konuştu.

Komisyonunun Yönetim Kurulu Üyesi İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Deniz Bayrakdar da salgın döneminde çevrim içi platformların öne çıktığını, seyircilerin sinemaya alternatif olarak bu mecraları tercih ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, salgın sebebiyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine sağladığı desteğe rağmen, sinema salonlarının salgının ekonomik etkilerini en ağır yaşayan yerler olduğuna işaret eden Bayrakdar, geçen yıl ve bu yılki sosyal medya kullanımı, film ve dizi izlenme oranlarına ilişkin verileri paylaştı.

"Kavramsal gazetecilik ve genel enformasyon haberciliği ön plana çıktı"

Kovid-19 Haberciliği ve Habercilerin Yeni Çalışma Düzeni konulu sunum yapan Anadolu Ajansı (AA) Haber Merkezi Yayın Yönetmenliği Editörü Barışkan Ünal da yeni koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, dünya genelinde basının önemini gösterdiğini söyledi.

Bu sürecin özellikle teyit edilmiş haberciliğe ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Ünal, bu durumun da dünya genelinde habercilik anlayışında bazı unsurları ön plana çıkardığını ifade etti.

Uzmanlaşmış haberciliğin öneminin ön plana çıktığını ve veri gazeteciliğinin popüler hale geldiğini aktaran Ünal, "Aynı zamanda kavramsal gazetecilik ve genel enformasyon haberciliği de ön plana çıkarken, basının dijital altyapısının güçlü olması gerekliliği de anlaşıldı. Bizim dijital altyapımız daha önceden güçlendirildiği için hem görsel hem uzaktan çalışma hem de dünya genelinden bütün enformasyonları alma noktasında biraz daha hızlı ve rahat ilerleyebildik." diye konuştu.

Seminerde, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ile farklı üniversitelerden öğretim üyeleri de çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Hilmi Bengi, Öcal Oğuz, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca 'Pandemi ve İletişim' semineri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca "Pandemi ve İletişim" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei