UNHCR, Pakistan'daki 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yaptı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardımda bulunduğu bildirildi.

UNHCR Pakistan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'daki UNHCR ofisinde Pakistan Eyalet ve Sınır Bölgeleri Bakanlığı ile iş birliği dahilinde Kovid-19'dan etkilenen 50 bin Afgan mülteci aileye nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir seferliğe mahsus olmak üzere ailelere 77 dolar yardımda bulunulduğu, söz konusu nakdi yardımların 70 bin Afgan mülteci aileye yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

UNHCR'ye göre, Pakistan'da 1,4 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor.