UNHCR, Suriye'de Zorlu Duruma Dikkat Çekti - Son Dakika
UNHCR, Suriye'de Zorlu Duruma Dikkat Çekti

20.01.2026 15:36
UNHCR, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik sorunlarına rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı çevresinde çatışmalar sürerken durumun "değişken ve zorlu" olduğunu bildirdi.

UNHCR Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki zorlu ve değişken güvenlik koşullarına rağmen UNHCR ekipleri ve ortaklarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Llosa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki değişken ve zorlu güvenlik ortamına rağmen, UNHCR Suriye ekipleri ve ortakları sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yerinden edilmiş ailelere, ayrıca El Hol ve Roj kamplarında yaşayanlara temel hizmetler ve temel insani malzeme desteği sağlamaya devam ediyoruz; böylece insanların asgari ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz. Ancak insani yardım personelinin güvenliği, bu çalışmaları sürdürebilmemiz için hayati önem taşıyor."

Kaynak: ANKA

