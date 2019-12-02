UNICEF Akran Mentörlüğü programı düzenlendi

Kilis'te, UNICEF Akran Mentörlüğü programı ara değerlendirme etkinliği gerçekleştirildi.



UNICEF tarafından desteklenen, Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin paydaşı olduğu "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" projesi kapsamındaki "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi" programı çerçevesinde Akran Mentörlüğü Programı'nın 2019-2020 akademik yılı güz dönemi ara değerlendirme etkinliği Üniversitemizin Sosyal Kültürel Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Programa UNICEF Ankara ofisinden Dr. Pınar Öktem, Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil Uzun, Kilis Belediyesi UNICEF Koordinatörü Hülya Elçi, Kilis Belediyesi UNICEF proje ekibinden Sevda Koşak, Kilis Abdurrahman İyigün Ortaokulu Müdürü Haşim Durmuş, Abdurrahman İyigün Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ufuk Mut ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin çeşitli birimlerinden akademisyenler katıldı.



Dr. Öğr. Üyesi Halil Uzun, açılış konuşmasında programın başlangıcından bu güne kadarki bölümüyle ilgili bilgiler verdi. UNICEF Ankara ofisinden Dr. Pınar Öktem, UNICEF'in bu programa verdiği önemi ve programın diğer illerde de uygulanacak örnek bir proje olduğunu belirtti. Kilis Belediyesinden Hülya Elçi program kapsamında yapılanları anlattı.



Programın ikinci kısmında Akran Mentör Programına dahil olan üniversiteli gönüllü öğrenciler, sorumlu oldukları ortaokul öğrencileriyle bugüne kadar yaptıkları etkinliklerle ilgili sunumlar yaptılar ve soruları cevaplandırdılar. Üniversite öğrencileri programın hem kendi kişisel gelişimleri hem de mentörlüğünü yaptıkları öğrenciler için çok faydalı geçtiğini belirttiler.



Program, öğle yemeğinden sonra Akran Mentörlük programına dahil olan öğrencilerin akademik danışmanlarıyla yapılan değerlendirme ve gelecek planlamasıyla ilgili toplantıyla sona erdi. - KİLİS