UNICEF'den Çocuk Koruma Raporu

(TBMM) - UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut'u ziyaret ederek, komisyon için hazırladıkları önerilerinden oluşan raporu sundu.

Paolo Marchi ile beraberindeki UNICEF uzmanları, İstanbul'da Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut'u TBMM'de ziyaret etti.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, ziyarette yaptığı konuşmada UNICEF'in uluslararası tecrübesinin ve birikiminin, önleyici, koruyucu politikalarının komisyon için önem taşıdığını vurguladı. UNICEF heyetini komisyonda da ağırlamak istediklerini dile getiren Durgut, suça sürüklenen çocuklarla ilgili başarılı dünya örnekleri ve sahada ziyaret edilebilecek ülke örnekleri varsa UNICEF'ten bunlarla ilgili öneriler almak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa ve dünya normlarında modern bir çocuk koruma kanunu bulunduğunu ifade eden Durgut, "Hem koruyuculuk hem çocuk hakları normlarıyla birebir uyumlu bir kanunumuz var. Fakat son birkaç elim olayda gördük ki bazı noktalarda ne kadar modern bir kanunumuz olsa bile dijital değişim, siber suçlar, yeni suçların eklenmesiyle bu komisyonu kurarak çalışmaları daha ileriye nasıl taşırız onu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Marchi: Komisyon kurulması yararlı bir adım

UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi de "Bugün burada fikir teatisinde bulunmayı iyi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle küresel uygulamalardan da ve iyi uygulamalardan haberdar olacağınıza inanıyoruz. Cezalandırmadan ziyade onarıcı eylemler, yeniden entegrasyona yönelik çalışmalar ve önleyici faaliyetler bizim için de çok önemli. Söz konusu eylemlerin kök nedenlerini daha iyi anlamaya yönelik bu şekilde bir komisyonun kurulması, en iyi uygulamaların araştırılması, tabii ki bu uygulamaların Türkiye'ye uyarlanarak düzenlenmesi, diğer içeriklerden de faydalanılması oldukça yararlı bir adım. UNICEF olarak küresel standartların gücüne inanıyoruz ve özellikle önlemeye yönelik çabalara yatırım yapmak, bir olay meydana gelmeden önce yatırımda bulunmak çok daha faydalı diye düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'deki çocukları koruma mevzuatının OECD ülkeleri arasında en iyilerden biri olduğunu belirten Marchi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının internet ve dijital alandaki çalışmalarını anlattı. Marchi, "Dünya hızlı bir gelişim içinde. Dijital dünya, siber dünya sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni unsurlar dahil oluyor. Bu noktada çalışmaların bir araya getirilerek birbirini tamamlayıcı nitelikte olması çok değerli olacaktır" dedi.

UNICEF'in Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmanın, son olaylar yaşanmadan önce başladığını ifade eden Marchi, "Ancak gidişata bakıldığında böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ortadaydı" dedi.

Durgut: Amacımız kanunla ilgili hem çerçeve çalışmak hem de raflarda kalmayacak bir rapor hazırlamak

Marchi'nin konuşmasından sonra Durgut, "Komisyonumuzda şu ana kadar bu alanda çalışmış akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle, sahada çalışanlar, paydaş bakanlıklarla dünya örneklerini de inceleyerek mevcut durumda sorunlara nasıl çözümler üretebileceğimize dair bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Çok iyi bir network'ümüz de oluştu. Bizim şimdi amacımız kanunla ilgili hem çerçeve çalışmak hem de bunun raflarda kalmayacak bir rapor olarak tahlilinin yapılması. Kamuoyunda da son olaylardan sonra özellikle adalet duygusunun tesisi yönünde bir beklenti de hasıl oldu. Onu da gözardı etmeden ama çocukların üstün yararını önceleyerek rehabilitasyon ve koruyucu, önleyici adalet mekanizmalarını çalıştırarak ilerlemeyi planlıyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında UNICEF uzmanları, çocuklarla ilgili Türkiye'de Adalet Bakanlığı ile yürütülen programı anlattı. Uzmanlar, suça sürüklenen çocuklarla ilgili eğitim tedbiri açısından İtalya, ailelerin sorumluluğu açısından Birleşik Krallık örneklerini vererek uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Ziyarette önerilerin yer aldığı rapor, Komisyon Başkanı Durgut'a sunuldu.