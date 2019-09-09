Son Dakika Haberleri: UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var
Son Dakika Dünya Haber

UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var

1 saat önce

UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var, System.String[]

UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.


1.6 milyon Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitimdir diyen UNICEF, hayırseverlerden bağış kampanyasına yardım yapmalarını istiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Türkiye Delegasyonu, Arapça eğitim öğretim yılı mesajını tepkiler üzerine kaldırdı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]