UNICEF: Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var
1 saat önce
UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.
UNICEF Türkiye Milli Komitesi "Türkiye'de Suriyeli mülteci çocukların kayıp nesil olmamaları için size ihtiyacı var" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.
1.6 milyon Suriyeli çocuğun kayıp kuşak olmasının önüne geçmenin tek yolu eğitimdir diyen UNICEF, hayırseverlerden bağış kampanyasına yardım yapmalarını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30
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