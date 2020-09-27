UNIFIL, patlamanın ardından destek için Beyrut'ta bir müfreze konuşlandırdı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Beyrut Limanı'ndaki patlamanın enkazının kaldırılması ve limandaki çalışmaların hızlandırılması için Lübnan makamlarına destek amacıyla bölgede bir müfreze konuşlandırıldığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin talebi üzerine UNIFIL'in 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın izlerinin silinmesi için sarf ettiği çabalarda Lübnan makamlarına yardımcı olması için Beyrut'ta çeşitli uyruklardan oluşan bir müfreze konuşlandırdığı belirtildi.

Söz konusu gücün, BM Güvenlik Konseyi'nin, UNIFIL'ı patlamanın ardından Lübnan'a ve halkına destek olmak için geçici olarak yetkilendirmesi kapsamında konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, yardımların üç aşamalı olarak 3 haftada yapılacağı, müfrezenin de limanda ve şehir içinde mühendislerin oluşturduğu çalışma ekipleriyle görev yapacağı ifade edildi.

Gücün çeşitli ekipman ve araçlarla donatıldığı kaydedilen açıklamada, temel olarak enkaz kaldırma ve limandaki çalışmaların hızlıca devam etmesi için onarım alanlarında destek verileceği bildirildi.

UNIFIL, 1978'de İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesinin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.