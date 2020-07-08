United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında - Son Dakika

United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemesi nedeniyle 36 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini duyurdu.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemesi nedeniyle 36 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini duyurdu.

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Şirket yönetiminin çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, ticari havacılık tarihinin en yıkıcı finansal krizinden geçildiği vurgulandı.

Seyahat talebinin düşük olduğu bir ortamda mevcut çalışan sayısıyla devam edilemeyeceği belirtilen mesajda, 1 Ekim itibarıyla 36 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceği kaydedildi.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışan sayısının, şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 45'ine denk geldiği belirtiliyor. Zorunlu izne çıkarılacak çalışanların nihai sayısının talepteki değişim ve çalışanlarla yapılacak görüşmelere göre kesinleşeceği ifade ediliyor.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışanlar arsından 15 bin civarında uçuş görevlisi ve 2 bini aşkın pilotun bulunduğu aktarılıyor.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle United Airlines'ın günlük 40 milyon dolarlık kayıp yaşadığı kaydediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, United Airlines, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında - Son Dakika Ekonomi
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