Üniversite adaylarına ödüllü sınav maratonu - Son Dakika

Üniversite adaylarına ödüllü sınav maratonu

17.12.2020 12:00
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Kovid-19 salgını sonrası üniversiteye hazırlanan öğrenciler, çalışmalarına evde bireysel olarak devam etmek zorunda kaldı.

Kovid-19 salgını sonrası üniversiteye hazırlanan öğrenciler, çalışmalarına evde bireysel olarak devam etmek zorunda kaldı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, üniversite adayı öğrenciler için SINAVFEST 2021 ödüllü online deneme sınavları başlattı. Üniversitenin Tanıtım Müdürü Gökhan Şinel, "Adaylara diledikleri tarih ve saatte girebilecekleri, her sınav sonunda eksiklerini saptayabilecekleri ve o eksiklere yönelik ücretsiz eğitim videolarına ulaşabilecekleri ödüllü bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ardından birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de çeşitli değişikliklere gidilerek dijital platforma geçiş yapıldı. Hayallerine ulaşmak için üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci, çalışmalarını evden, internet ortamında bireysel olarak sürdürmeye başladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin üniversite adayı öğrenciler için düzenlediği SINAVFEST 2021 ödüllü online deneme sınavları başladı. Adayların, internet oturumlarıyla 4 ayrı periyotta gerçekleşecek sınavlara istedikleri tarih ve saatte katılabileceği, eksik oldukları konular saptanarak video ve rehberlik desteği de verileceği belirtildi.

EN TEMEL SORUN MOTİVASYON

Yüz yüze eğitimin sağlamış olduğu motivasyon ve odaklanmanın çalışmalarına evde bireysel olarak devam etmek zorunda kalan adayların en temel sorununun motivasyon olduğunu belirten İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tanıtım Müdürü Gökhan Şinel, "Hedefledikleri üniversite ve bölüm için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na evde hazırlanan adayları bekleyen en büyük tehdit, birçok motivasyon bozucuya maruz kalmaları. Cep telefonu, bilgisayar, sosyal medya, internet ve buna benzer diğer iletişim kaynakları, öğrenciler tarafından doğru kullanılmadığında sınav sonucuna dolaylı olarak olumsuz etki edecektir" dedi.

Adaylara bu zorlu süreçte, planlı konu tekrarı ve bu konulara ait çokça soru çözülmesini öneren Şinel şöyle devam etti:

"Kendi kendilerine uygulayacakları deneme sınavlarına ciddiyetle, sanki gerçek sınavdaymış gibi hazırlanmaları gerekiyor. Bu kapsamda faydalanabilecekleri ne kadar kaynak varsa zaman ayırmaları oldukça önemli. Kendi seviyeleri hakkında ancak bu şekilde bilgi sahibi olabilirler. Biz de İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak 14 Aralık 2020 tarihinde başlattığımız SINAVFEST 2021 ile adaylara diledikleri tarih ve saatte girebilecekleri, her sınav sonunda eksiklerini saptayabilecekleri ve o eksiklere yönelik ücretsiz eğitim videolarına ulaşabilecekleri ödüllü bir projeyi hayata geçirdik."

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla hayata geçen proje kapsamında, 14 Aralık-31 Ocak TYT Deneme Sınavı, 1- 28 Şubat TYT Deneme Sınavı, 1-30 Nisan TYT Deneme Sınavı ve 1-31 Mayıs AYT Deneme Sınavı yapılacağı bildirildi.

Proje kapsamında, öğrencilerin katılmış olduğu her deneme sınavı için ay sonunda karne verileceği, kendi seviyelerini görmeleri sağlanacağı ve tercih danışmanlarıyla görüşmeler yapılabileceği de belirtilirken dereceye giren öğrencilerin ödüller de kazanacağı SINAVFEST 2021 sonunda birinciye Huawei Watch Fit, ikinciye Huawei Freebuts 3İ, üçüncüye Fujifilm Intax Mini 9 hediye edilecek.


Üniversite adaylarına ödüllü sınav maratonu
Üniversite adaylarına ödüllü sınav maratonu

Üniversite, Ayvansaray, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite adaylarına ödüllü sınav maratonu - Son Dakika


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