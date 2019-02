Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz'in başkanlığında yapıldı.Manisa Valiliği Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi , Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can , İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç , Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile diğer ilgililer katıldı.Vali Ahmet Deniz toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin değişik bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında eğitim almaları ve iyi yetişmelerinin her şeyden değerli olduğunu belirterek Üniversite ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını amaçladıklarını söyledi.Toplantıda, öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. - MANİSA