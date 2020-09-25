Üniversite mezunlarına yazılım eğitimi verilecek - Son Dakika

İSTANBUL, YAZILIM alanındaki istihdam açığını sayısal bölüm mezunlarıyla kapatmayı hedefleyen 'Yıldız Yazılımcı Yetiştirme Programı' isimli program, Bilge Adam tarafından hayata geçiriliyor.

"BilgeAdam Boost" adındaki yetiştirme programında 6 aylık bir eğitim alan yazılımcı adayları, İstanbul'daki İTÜ Teknokent merkez ofisinde ya da Ankara'daki Bilkent Cyberpark'ta yer alan yazılım geliştirme ekipleriyle 2 ay staj yapma imkanı bulacak.

"İŞE BAŞLAYANA KADAR ÜCRET ALINMAYACAK"

Türkiye'nin "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" kapsamındaki 500 binden fazla yazılımcı sayısına ulaşma hedefi doğrultusunda yeni bir adım atılırken adaylara işe başlayana kadar program eğitim ücreti ise alınmayacak. Bu süreçte gerçek projelerde çalışma imkanı bulan yazılımcı adaylarına daha sonra mentorluk eğitimlerinin bitiminden işe girene kadar da kariyer ve girişim koçluğu yapılacak. Ayrıca, işe yerleşene kadar özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve kendini daha iyi ifade edebilme gibi istihdamlarında destek sağlayacak eğitimler verilecek.

Bilge Adam Akademi İstihdam Destekli Projeler Birim Müdürü Zafer Dörter, yeni Yazılımcı Yetiştirme Programı ile ilgili "Geleneksel programların çok ötesinde olan eğitim süreci, çevik metodolojiyle yönetilen bir proje olarak ele alınıyor ve 3'er haftalık sprintlerden oluşuyor. Öğrencilere, eğitim sonrası gerçek proje deneyimi edinecekleri 2 aylık staj imkanı sağlanıyor. Mentorluk ve kariyer koçluğu da yapılıyor. Eğitime başladıklarından iş hayatına adım atana kadar geçen süre içerisindeyse motivasyon kaybı yaşamamaları için destek veriliyor. İşe girip maaş almaya başlayana kadar tek kuruş ödemiyorlar. Hatta eğer eğitim başladıktan sonraki 18 ay içerisinde işe giremezlerse, eğitimlerinin bedelini biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU İÇİN ÜNİVERSİTE VE 35 YAŞ ŞARTI

Programa başvurmak isteyenlerin sayısal bölümleri bitirmiş ve 35 yaşını geçmemiş üniversite mezunları olmaları gerekiyor. BilgeAdam Boost'a programın web sitesi üzerinden form doldurarak başvurulabiliyor.