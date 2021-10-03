Üniversite öğrencileri Elazığ şivesi ile karşılandı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Elazığ şivesi ile karşılandı

ELAZIĞ - Eğitim öğretimleri için uzun bir aradan sonra kente gelen Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ şivesi ile 'Sevgili öğrenciler gadanalam hoş geldiniz, Sevgili öğrenciler sizi çok ösgedik' yazılı pankartlarla karşılandı. Aynı zaman yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere misafirperverlik içerisinde orcik, badem şekeri ve Ağın leblebisi ikram edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Fırat Üniversitesinde pandemiden dolayı dersler uzun süredir uzaktan eğitim modeliyle yapılıyordu. Aşının etkili olması ve vaka sayılarında yaşan düşüş ile YÖK'ün yüz yüze eğitim için verdiği tarihe gelindi. Bununla birlikte öğrenciler kente gelmeye başladı. Kente gelen öğrenciler, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kente asılan 'Sevgili öğrenciler gadanalam hoşgeldiniz', 'Sevgili öğrenciler sizi çok ösgedik' gibi Elazığ şivesi yazılı pankartlarla karşılandı. Aynı zaman yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere misafirperverlik içerisinde orcik, badem şekeri ve Ağın leblebisi ikram edildi.

Radyo Televizyon Sinema sınıf öğrencisi olduğunu belirten İbrahim Aral, "Elazığ'a yeni geldim, yurda daha yerleşemedim. Pankartları gördüm, kendi öz şivelerine değer vermeleri gerçekten çok güzel bir duygu. Gönül isterdi ki çevre illerde de bunları görebilelim. En azından bilmediğimiz kelimeleri öğrenmiş olduk. Pankartları il görünce bir garipsedim. Çünkü anlamını bilmediğim şeylerdi. Ama sağ olsunlar Elazığlılar bana bu kelimenin anlamını söyledikten sonra daha bir hoş oldu. İyi hissettirdi" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 3'ünçü sınıf öğrenci olduğunu ifade eden Serdar Sayar, "Ben bir haftadır Elazığ'dayım fakat bu gün sabah pankartları gördüm. Çok hoşumuza gitti. Espritüel Elazığ'ın güzel yönlerini anlatan kendi diliyle öğrencileri karşılayan çok güzel bir şey olmuş. Farklı şehirlerden arkadaşlarımız da gördü. Onlar da başta bir tuhaf karşıladılar. Sonradan onlarında hoşlarına gitti. Sorguladılar ne olduğunu anlamak istediler. Bizde Elazığ'ın kendi Ağzı olduğunu anlattığımızda çok çok mutlu oldular. Elazığ halkının öğrencileri bu kadar benimsediği onları benimsediği çok hoşlarına gitti" dedi.