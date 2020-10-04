Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor

Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor

GAZİANTEP - Üniversite öğrencilerden oluşan bir grup, kırsal kesimde yaşayan çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi, bilim alanında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla köy köy gezerek, aralarında oyuncakların bulunduğu sabun hediye etti. Üniversiteler, öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç olan ve daha önce hiç şahit olmadıkları deneyler yaptılar.

Üniversiteli genç Emirhan Belli önderliğindeki bir grup üniversite öğrencisi çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilim alanında gelişmesi amacıyla hazırladıkları sosyal proje kapsamında köy köy geziyor. Proje kapsamında Gaziantep'in kırsalındaki öğrencilerle bir araya gelen Belli, öğrencilere oyunca ve sabun dağıtarak pandemi sürecinde daha önemi artan temizlik ve hijyen konusuna dikkat çekti. Yanlarında getirdiği labaruvar malzemelerini de yanlarında getiren Belli, okulların labaratuvarlarında öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç ve daha önce hiç şahit olmadıkları deneyleri yaptı. Belli ve öğrenciler, jelibonun zararlarını anlatan deneyin ardından ise öğrencilerle birlikte sis oluşturarak, meyvelerin DNA'sını incilediler.

Çocukların el temizliği konusunu eğlenceli hale getirmek için sabunların içerisine oyuncak yer aldığını anlatan n Emirhan Belli, " Biz bu projeyi Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü işbirliği ile desteklenmiş bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz 81 il. Şu ana kadar 16 tane il gezdik. Köy okulları ve kasabalarında içinde oyuncakların bulunduğu hijyenik sabunlarımızdan dağıttık. Köy okullarında ise atölye bazlı yaptık. Çünkü evde kaldıkları süre zarfında eğitim ve çok yakın değiller" dedi.

"4 binden fazla sabunu köy çocuklarıyla buluşturduk"

Ürettikleri sabunları köy çocuklarına temizlik alışkanlığının gelişmesi için hediye ettiklerini söyleyen genç bilim insanı Emirhan Belli, "Biz Malatya'da endemik bitkilerin özütleriyle sabun yapıyoruz. Bu konu hakkında çalışıyoruz. 1 endemik bitkinin içerisinde antiseptik özelliğini keşfettik. Biz toplam 5 ay boyunca AR-GE çalışmaları yaptık. Üniversite laboratuvarlarında 25 tane deneme yaptık. 25 denemenin sonunda sağlığa uygun ve hijyen alışkanlığını arttıran sabun ürettik. Ürettiğimiz sabunlardan 4 binden fazlasını köylerdeki çocuklarımızla buluşturduk. Köydeki çocuklarımızın temizlik alışkanlığı kazanması için onlara sabunlarımızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Emirhan Belli, "Biz tüm bunları kendi imkanlarımızla yaptık. Daha fazla köye ve daha fazla çocuğa ulaşmak için yetkililerden destek bekliyoruz. Sabunların içerisine oyuncaklar kattık. Sabunların içine oyuncak katmamızın sebebi ise çocuklar oyuncakları çok seviyorlar Bu nedenle bizde sabunların içerisine oyuncak kattık. Sabunların içerisinde oyuncak koyup çocuklar ellerin yıkadıkça oyuncağa ulaşmaya çalışacaklar. sabunu muzu diğer sabunlardan farklı kılan antiseptik özelliğinin bulunmasıdır. Endemik bitkilerin özütlerinden bunu elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Deney yaptığımız için çok mutluyuz"

Deney yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ilkokul öğrencileri, " Deneyler yaptık. Çok mutlu olduk. Bu tarz etkinliklerin olmasını istiyoruz. Bize deney yaptırdıkları için hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştular.