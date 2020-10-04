Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor

Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor Üniversite öğrencilerden oluşan bir grup, kırsal kesimde yaşayan çocukların temizlik...

Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor

Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor

GAZİANTEP - Üniversite öğrencilerden oluşan bir grup, kırsal kesimde yaşayan çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi, bilim alanında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla köy köy gezerek, aralarında oyuncakların bulunduğu sabun hediye etti. Üniversiteler, öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç olan ve daha önce hiç şahit olmadıkları deneyler yaptılar.

Üniversiteli genç Emirhan Belli önderliğindeki bir grup üniversite öğrencisi çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilim alanında gelişmesi amacıyla hazırladıkları sosyal proje kapsamında köy köy geziyor. Proje kapsamında Gaziantep'in kırsalındaki öğrencilerle bir araya gelen Belli, öğrencilere oyunca ve sabun dağıtarak pandemi sürecinde daha önemi artan temizlik ve hijyen konusuna dikkat çekti. Yanlarında getirdiği labaruvar malzemelerini de yanlarında getiren Belli, okulların labaratuvarlarında öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç ve daha önce hiç şahit olmadıkları deneyleri yaptı. Belli ve öğrenciler, jelibonun zararlarını anlatan deneyin ardından ise öğrencilerle birlikte sis oluşturarak, meyvelerin DNA'sını incilediler.

Çocukların el temizliği konusunu eğlenceli hale getirmek için sabunların içerisine oyuncak yer aldığını anlatan n Emirhan Belli, " Biz bu projeyi Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü işbirliği ile desteklenmiş bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz 81 il. Şu ana kadar 16 tane il gezdik. Köy okulları ve kasabalarında içinde oyuncakların bulunduğu hijyenik sabunlarımızdan dağıttık. Köy okullarında ise atölye bazlı yaptık. Çünkü evde kaldıkları süre zarfında eğitim ve çok yakın değiller" dedi.

"4 binden fazla sabunu köy çocuklarıyla buluşturduk"

Ürettikleri sabunları köy çocuklarına temizlik alışkanlığının gelişmesi için hediye ettiklerini söyleyen genç bilim insanı Emirhan Belli, "Biz Malatya'da endemik bitkilerin özütleriyle sabun yapıyoruz. Bu konu hakkında çalışıyoruz. 1 endemik bitkinin içerisinde antiseptik özelliğini keşfettik. Biz toplam 5 ay boyunca AR-GE çalışmaları yaptık. Üniversite laboratuvarlarında 25 tane deneme yaptık. 25 denemenin sonunda sağlığa uygun ve hijyen alışkanlığını arttıran sabun ürettik. Ürettiğimiz sabunlardan 4 binden fazlasını köylerdeki çocuklarımızla buluşturduk. Köydeki çocuklarımızın temizlik alışkanlığı kazanması için onlara sabunlarımızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Emirhan Belli, "Biz tüm bunları kendi imkanlarımızla yaptık. Daha fazla köye ve daha fazla çocuğa ulaşmak için yetkililerden destek bekliyoruz. Sabunların içerisine oyuncaklar kattık. Sabunların içine oyuncak katmamızın sebebi ise çocuklar oyuncakları çok seviyorlar Bu nedenle bizde sabunların içerisine oyuncak kattık. Sabunların içerisinde oyuncak koyup çocuklar ellerin yıkadıkça oyuncağa ulaşmaya çalışacaklar. sabunu muzu diğer sabunlardan farklı kılan antiseptik özelliğinin bulunmasıdır. Endemik bitkilerin özütlerinden bunu elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Deney yaptığımız için çok mutluyuz"

Deney yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ilkokul öğrencileri, " Deneyler yaptık. Çok mutlu olduk. Bu tarz etkinliklerin olmasını istiyoruz. Bize deney yaptırdıkları için hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştular.

Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor
Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor
Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor
Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 12 kente sağanak uyarısı Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli korona aşıyla ilgili detayları paylaştı! İşte 19 hayvanla yapılan deneyin tüm aşamaları Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Mühürlenen sosyetik mekanda kuralsız Mühürlenen sosyetik mekanda kuralsız "korona" partisi kamerada         
09:44
Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı         
09:09
Aliyev müjdeyi verdi: İşgal altındaki Madagiz'e Azerbaycan bayrağını diktik Aliyev müjdeyi verdi: İşgal altındaki Madagiz'e Azerbaycan bayrağını diktik         
00:48
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı         
20:21
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 10:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri köyleri gezerek çocuklarla deney yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei