Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinden polislere ziyaret
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden polislere ziyaret

Üniversite öğrencilerinden polislere ziyaret

8 saat önce

Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi trafik uygulama noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti.

Üniversite öğrencilerinden polislere ziyaret, System.String[]

Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi trafik uygulama noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti.

Diyanet Vakfı Burdur Şubesi yurdunda kalan bir grup üniversite öğrencisi, Burdur- Isparta kara yolu trafik uygulama noktasında görev yapan polislere ziyarette bulundu.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Nail Çelik, öğrencilere trafik kuralları ve İçişleri Bakanlığının uyguladığı trafik güvenliği kampanyalarını hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler de polislere Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Isparta, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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