Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Hareket

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı hareketİSTANBUL - Gaziosmanpaşa 'da üniversite öğrencisi iki gencin başlattığı projeyle soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için sokaklara, gençlerin kendi yaptıkları malzemelerden oluşturdukları barınaklar konuldu.Gaziosmanpaşa'da Mehmet Mert Özyurt ve Yeşim Nur Kobak isimli iki genç soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Gençler önce sokakta buldukları geri dönüşüm malzemeleri, tahta, karton gibi malzemeler topladı. Ardından bu malzemeleri kullanarak yaptığı barınakları sokaklara ve parklara yerleştirdi. Gaziosmanpaşa Bilgi Evi öğrencileri, liseli gençler, ortaokullu gençler, ev hanımları ve hatta down sendromlu çocuklar da bu anlamlı projeyi duyduktan sonra gençlere destek vermeye başladı. Gitgide büyüyen projeye Gaziosmanpaşa Belediyesi de ücretsiz olarak mama, su ve temizlik yardımı yaptı. Projeyle beraber kışın sokakta kalan hayvanların ısınması ve korunması için farkındalık oluşturulması hedefleniyor." Yemek yemeye veya okula giderken bile bulduğumuz malzemeleri alıp değerlendirebiliriz diyoruz "Buldukları malzemeleri muşambalarla sararak daha sağlıklı barınaklar yapmaya çalıştıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Mehmet Mert Özyurt " İhtiyaç olan yerlere, çöp konteynerlarının yanlarında bulduğumuz atık malzemeleri elimizden geldiğince muşambalarla sararak daha sağlıklı barınaklar yapmaya çalışıyoruz. Gitmiş olduğumuz güzergahlarda sadece malzeme toplamak için değil, yemek yemeye veya okula giderken bile bulduğumuz malzemeleri alıp değerlendirebiliriz diyoruz. Dolap, leğen gibi malzemeleri alıp depoluyoruz. Evimize veya evimizin yanındaki bakkallara kullanmak üzere bırakıp, daha sonra alıyoruz. Uygun vakitte yuva yapıp, atık malzemeleri değerlendiriyoruz " diye konuştu.Sokak hayvanlarının özellikle kışın yuva ihtiyaçları olduğunu belirten üniversite öğrencisi Yeşim Nur Kobak " Malzemeleri belli bir yerden almadığımız için dışarı çıktığımızda tek başımıza alabildiklerimizi taşıyoruz. Mahallemizdeki çocuklar çok yardım ediyorlar. Sadece kedi, köpek değil kirpisinden kargasına, martısına kadar yardımımız dokundu. Sokak hayvanlarının yazdan daha çok kışın yuva sıkıntıları oluyor. Şu an belediyemiz çoğu yere kedi evleri yaptı. Her insanın içinde yaşayamadığı bir duygu olduğuna inanıyorum. O duyguyu hayvanlarla iç içe olunca tadabiliyorsun. Hiçbir duygu onun yerini tutmuyor " dedi.