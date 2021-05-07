Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı

07.05.2021 10:38
Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı, System.String[]

Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere Almanya'da kariyer fırsatı sunulacağı bildirildi.

-Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere Almanya'da kariyer fırsatı sunulacağı bildirildi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Medufication International GMBH arasında yapılan anlaşma ile öğrenciler, Almanya'da dil eğitiminin yanı sıra çalışma fırsatı da yakalayacakları kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankasının tahminlerine göre, 2030 yılında dünya çapında sağlık çalışanlarına olan talep 80 milyona çıkacak. Yine Avrupa İş Gücü Piyasası 2020 raporuna göre, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere, hemşirelik çalışanları 18 ülkede en fazla ihtiyaç duyulan meslek grubu olarak görülmekte. Bunu sırasıyla, hekimler, sağlık bakım personelleri takip etmekte. Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye sağlık personelleri alanında ciddi talep olurken, Almanya'nın belirlediği ilk şart ise Almanca dil yetkinliği. Bu kapsamda harekete geçen BAU, Almanya'da bulunan Medufication International GMBH ile iş birliğine giderek, Almanya'da eğitimlerine devam etmek isteyen, staj ve iş bulmak isteyen öğrencilere destek olmayı hedefliyor.

Özellikle fizik tedavi alanında eğitim veren önemli okul ve firmalarla güçlü bağlantıları olan Medufication International GMBH, BAU öğrencilerine; eğitim, staj, çalışma ve dil eğitimi gibi konularda yol göstererek, destek verecek. Eğitimine Almanya'da devam etmek isteyen BAU öğrencisi için tüm hizmetler sunulacakken, öğrencinin barınma gibi ihtiyaçları da karşılanacağı bildirildi. Fizyoterapi hizmeti veren firmalarla çalışan şirket, BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Almanya'da iş hayatına kazandırılması noktasında, dil hizmetinden, sosyal yaşam hakkında rehberliğe ve danışmanlık hizmetine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak.

"ALMANYA'DA OLMANIN BİRÇOK AVANTAJI VAR"

Almanya'da mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gökberk Demirel, Almanya deneyimi hakkında şunları paylaştı:

"2012 yılında BAU'da Fizyoterapi ve Rehabilitasyondan bölümünü kazandım ve eğitimime bölümüm için zorunlu olmamasına rağmen kendi isteğim doğrultusunda, 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi ile başladım. 2014 yılında çift ana dal programı kapsamında Beslenme ve Diyetetik bölümünde de eğitime başladım. Her iki bölümü de 2017 yılında onur derecesiyle tamamladım ve aynı yıl Kayropraktik yüksek lisansına başladım. 2020 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı yıl ERASMUS programına başvurdum ve Almanya'ya geldim. Almanya'yı tercih etmemdeki sebep, buranın Türkiye'ye yakın olması. ERASMUS programı dahilinde aldığım burs desteği de bulunmakta. Bu program kapsamında kliniğe gelen hastalara fizyoterapi ve kayropraktik yaklaşımları uygulama fırsatı buluyorum. Böylece mesleki becerilerimi artırıyorum. Bunun yanı sıra dil becerimi geliştirmek için dil kursuna gidiyorum ve bunun akabinde kısa bir süre içinde dil sınavına gireceğim ve diplomanın denkliği işlemlerini gerçekleştireceğim. Ayrıca gerekli imkanları sağladığım takdirde, doktora eğitimi yapmak da planlarım arasında. Almanya'da olmanın birçok avantajı bulunmakta. Benim açımdan kayropraktik alanında kendimi geliştirme imkanımın olması ve bunun yanında günlük hayatta Almanca konuşma olanağımın olması sayesinde dil sürecimin hızlanması diyebilirim."

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ALMANCA DİL KURSU

Türkiye'den sağlık personeli talebinin en çok Almanya'dan geldiğini ifade eden BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, bu talebin Almanya'daki Türk nüfusundan ve eski neslin Almanca bilmemesinden kaynaklandığını söyledi. Aslan, "Almanya'da bulunan ilk Türk jenerasyon, Almanca bilmiyor ve bu jenerasyon şimdi kronik hastalıklara sahip. Fizyoterapiye ve hemşirelik bakımına ihtiyaçları var şu anda ama bir kelime Almanca bilmiyorlar. Dolayısıyla Almanya'nın en çok tercih ettiği sağlık profesyonelleri, fizyoterapi ve hemşirelik. Buna karşılık, Türkiye'de Almanca bilen fizyoterapi ve hemşirelik öğrenci sayısı ise az. Avrupa'da kariyer yapmanın önündeki en büyük engel de dil eğitimi. Bu nedenle BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, son sınıf öğrencilerimize ve mezunlarımıza ücretsiz Almanca kursu veriyoruz. Öğrencilerimiz, yoğun bir şekilde Almanca dersi almakta. Dünyada sağlık çalışanı eksikliğine yönelik olarak öğrencilerin altyapısını güçlendirmek için bir takım uygulamalar yapmak şart. Örneğin, biz Almanya'daki temsilci şirketimiz Medufication International GMBH vasıtasıyla öğrencilerimize Almanya'da mesleki uygulama ile staj yapma avantajı sunuyoruz. Bu şekilde yapılan stajları resmi stajına sayıyoruz. Bu çalışmayı, Almanya'daki üniversiteler ile yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde yapmaktayız. ERASMUS ile de değişim ortamı sağlamaktayız. Ders müfredatlarının içeriğini de ulusal cep programıyla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer meslek örgütlerinin önerdiği şekilde oluşturuyoruz" diye konuştu.


Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine sağlık alanında kariyer fırsatı - Son Dakika


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