Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Fetö Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Üniversite Öğrencisi Fetö Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

2 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı tespit edilerek gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Üniversite Öğrencisi Fetö Soruşturması Kapsamında Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı tespit edilerek gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uygulama ve denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığını belirledi.

Gözaltına alınan üniversite öğrencisi B.A (24), işlemleri için İzmit Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı

Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı 10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:37:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi Fetö Soruşturması Kapsamında Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]