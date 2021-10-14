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Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü - Son Dakika

Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

14.10.2021 14:02
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Başakşehir'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ömer Sedat Ç., eşi E.Ç.'yle tartışma yaşadığı esnada şiddet uyguladı. Bu olay sırasında annesinin seslerini duyan B.Ç., odaya girip, babasını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre Ömer Sedat Ç.'nin şiddete devam etmesi üzerine B.Ç. annesini kurtarmak için silahla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, üniversite öğrencisi B.Ç. polis merkezine giderek teslim oldu.

Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, plastik işletmeciliği yapan Ömer Sedat Ç. evde uyuşturucu kullandıktan sonra eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı.

ŞİDDET GÖREN ANNESİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Tartışmanın büyümesiyle Ömer Sedat Ç., eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde bulunan çiftin oğlu B.Ç. sesleri duyunca odaya geldi. Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç. annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç. babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

BAŞINA KURŞUN İSABET EDEN BABA ÖLDÜ

Bunun üzerine B.Ç. evde bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

"AYIRMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİM"

B.Ç. emniyetteki ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ancak başarısız olduğunu belirterek, "Evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim" dediği öğrenildi. Anne E.Ç.'nin ise eşinin evde uyuşturucu kullandığını, kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Başakşehir, Uyuşturucu, Üniversite, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü - Son Dakika
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