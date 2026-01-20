Üniversite Personeline Tutuklama

İdari personel olarak çalıştığı üniversitede kendisini öğrenci olarak kaydettiren Serdal Güçtekin, akıl almaz planı denetimler sonucunda ortaya çıktı. Açığa alınan personel tutuklandı.

Ezine Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak görev yapan Serdal Güçtekin, iddiaya göre, kendisini öğrenci olarak kaydettirip, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) üzerinde usulsüzlük yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun denetimlerinde durumun tespit edilmesi üzerine ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Güçtekin, yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

'EVRAKTA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri ÜBYS'de geriye dönük tüm işlemlere ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca üniversite yönetimi Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Serdal Güçtekin, dün sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Serdal Güçtekin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.