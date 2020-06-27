Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Son Dakika

Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu

Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde şarkıcı Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu. Sınavın ardından atılan binlerce tweetin ardından Mabel Matiz Twitter'da gündem oldu.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. Sınavın Tükçe testinde ise Mabel Matiz'in bir şarkısında geçen cümlenin anlamı soruldu.

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"GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ, GÖĞSÜMÜN BİLDİĞİ İLE BİR DEĞİL"

Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu. Soruda geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor. Mabel Matiz, sınavın ardından sosyal medya Twitter'da gündem oldu.

Bugün yapılan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mabel Matiz, Twitter, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:04 

Son Dakika Magazin Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Son Dakika Magazin
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