"Üniversite tercihlerinde Türkiye ortalaması üzerine çıktık"

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, devlet üniversiteleri yüzde 93,89 oranında, vakıf üniversiteleri ise yüzde 84,14 oranında doluluğa erişti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç , özel yetenek gerektiren bölümlerle birlikte yüzde 92 ile Türkiye genel ortalaması üzerinde doluluk oranına ulaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Aykaç, "Bu sonuçlar uluslararasılaşma alanında elde ettiğimiz başarıları destekler nitelikte. Uluslararası akreditasyonlara sahip bir üniversiteyiz. Akredite edilmiş 54 programımız ile de Türkiye'de bir rekoru elimizde bulunduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar, uluslararası iş birlikleri ile dünyada da dikkatleri üzerimize çektik. Yükseköğretimin Oscarları olarak adlandırılan Times Higher Education (THE) Asia Awards 2019'da "Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi" dalında Türkiye'den tek üniversite olarak yerimizi aldık ve bu alanda dünyada ilk 7 üniversite arasına girdik. 30'dan fazla uluslararası öğretim üyemiz bulunuyor ve hepsi uluslararası yayına sahip, alanında uzman bilim insanları. Tüm bu başarılar, ülkemizde takip ediliyor. Öğrenciler seçimlerini bilinçli olarak yapıyor. Aramıza katılan tüm öğrenciler, artık büyük İGÜ ailesinin bir parçası. Hepsine hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"SUNULAN İMKANLAR TERCİHTE ETKİLİ"

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri doluluk oranlarının birbirine çok yakın olduğunu ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Eğitime çok önem veren bir nesil var. Vakıf üniversitelerinin sunduğu imkanlar öğrencilerin tercihlerinde etkili oluyor. Öğrencilerimize verdiğimiz yabancı dil destekleri, yurtdışı uçak bileti destekleri ve kendi iş yerini kurmak isteyenlere sunduğumuz imkanlarla bir farkındalık yarattık" dedi.

Türkiye'ye katma değer projeler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Gayretli, "Bu yıl İGÜ 8'inci Medya Ödül Töreni'nde kamuoyunun bilgisine sunduğumuz "Uçan Araba" projemizle gözler üzerimize çevrilmiş durumda. Eczamatik, Jet Fren Sistemli Araba gibi projelerle de dikkatleri üzerimize çektik. Katma değer oluşturan projelerle ön planda olmak istiyoruz" diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Türk üniversitelerinin uluslararasılaşma hedefine de atıfta bulunan Gayretli, bu amaçla attıkları tüm adımların karşılığını Türkiye'de ve dünyada aldıklarını ve daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.