Son Dakika Haberleri: Üniversitede Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı

Üniversitede Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı

2 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen halı saha futbol turnuvası Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş'in santra vuruşuyla başladı.

Üniversitede Futbol Turnuvası Heyecanı Başladı, System.String[]
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen halı saha futbol turnuvası Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş'in santra vuruşuyla başladı. Turnuva açılışına daire başkanları ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Personeller arası tanınırlığı artırmak, mesai stresini azaltmak, kurum aidiyetini artırarak çalışanlarda motivasyonu sağlamak ve hareketli bir yaşamı teşvik etmek amacıyla Rektörlük tarafından düzenlenen "Düzce Üniversitesi Futbol Turnuvası" ilk maçlarda heyecanlı çekişmelere sahne oldu.

Kaliteli bir yaşam için sporun önemine dikkat çekmek için başlatılan "Düzce Üniversitesi Futbol Turnuvası" geleneksel hale getirilerek, her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

A ve B grubu olarak iki grup şeklinde oluşturulan programda A Grubu; Araştırma Uygulama Hastanesi, Rektörlük 2 (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı), Rektörlük 3 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı), Cumayeri Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi takımlarından oluşurken, B Grubu ise; Rektörlük 1 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Rektörlük 4 (Güvenlik), Spor Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi ve İşletme Fakültesi takımlarından oluşuyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Futbol, Spor
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