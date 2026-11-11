Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de bir üniversite kulübünde yaşanan olayda kıyafeti alev alan öğrenci, yangın tüpünün çalışmaması üzerine paniğe kapılarak başka bir öğrenciye sarıldı. Alevlerin ikinci öğrenciye de sıçradığı olayda yangın güçlükle söndürülürken, üniversite yönetimi kulübün faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.
ABD'deki bir üniversite kulübünde yaşanan olay korku dolu anlara sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafeti alev alan öğrenciye yangın tüpüyle müdahale edilmek istendi. Ancak tüpün çalışmaması üzerine panikleyen öğrenci, koşarak başka bir öğrenciye sarıldı.
YARDIM İSTERKEN ARKADAŞINI DA YAKTI
Alevlerin diğer öğrenciye de sıçramasıyla olay daha da tehlikeli bir hal aldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yaşananların ardından üniversite yönetimi kulübün faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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