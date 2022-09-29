ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ YEMEĞİ 5 LİRA

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nin (SCÜ) yemekhanesinde öğrenciler için hazırlanan günlük 4 çeşit yemek, yarım litre su ve sınırsız ekmek fiyatı 5 lira olarak belirlendi. Son zamanlardaki genel artışlardan sonra yemekhanede fiyatın uygun olması öğrencilerin talebini de artırdı. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Türkiye genelinde yemeklerde büyük fiyat artışları oldu. Ama biz bu sene öğrenci yemeğinin fiyatını 5 lira olarak belirledik. Öğrencilerimizin de yemeklerden memnun olduğunu gördük" dedi.

47 bin 927 öğrenciye ev sahipliği yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), bu yıl öğrenci yemeğini 5 lira olarak belirledi. Son dönemdeki fiyat artışlarına rağmen yemekhane ücretinin uygun olması talebi de artırdı. Hazırlanan yemeklerden günlük yaklaşık 6 bin öğrenci faydalanıyor. Günde bir kez 4 çeşit yemek, yarım litre su ve sınırsız ekmeği 5 liraya alan öğrenciler durumu memnuniyetle karşıladı. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerin görevlerinden birinin öğrenci yemeği vermek olduğunu belirterek, "Biz de senelerdir öğrenci yemeği veriyoruz. Yemeklerin fiyatlarında ülkenin genelinde büyük artışlar oldu. Ama biz bu sene şu anda öğrenciye 5 liradan yemek veriyoruz. 10 liraya ve daha fazlasına veren yerler var. Bizler öğrencilerimizin düzgün, temiz ve hijyenik ortamda yemek yemesi için uğraşıyoruz. Öğrencilerimiz öğrenci yemekhanesini tercih ediyorlar. Çok sayıda da öğrencimiz olması nedeniyle sırada uzamalar oluyor. Bu durumu çözmek için farklı neler yapabiliriz, bu işi nasıl kolaylaştırabiliriz onlarla ilgileniyoruz. Öğrencilerimizle görüştüğümüzde yemeklerimizden memnun olduklarını gördük. Ancak hepsinin şikayeti sıranın fazla olması. 12- 13 saatleri arasında bütün öğrenciler yönlendiği için bir anda yığılmalar oluyor" diye konuştu.

'KAFELERDE SADECE ÇAY 5 LİRA'

2 hafta önce yönetim kurulunda yemeklerle ilgili bir görüşme yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Türkiye'deki diğer yemek fiyatlarıyla ilgili bilgiler aldık. Daire başkanlığımızın bize teklifi de 9,5-10 lira olmasıydı. Dekanlarımız da 7,5 liranın uygun olduğunu söylediler. Fakat biz öğrencinin yanında olmak için ve öğrencinin düzgün beslenebilmesi için bu fiyatı 5 liraya indirdik. Kafelere gidildiğinde 5 liraya sadece çay verildiğini biliyoruz. Burada 5 liraya 3-4 çeşit yemek yiyebiliyorlar ve ayranlarını alıyorlar. Biz fiyatın uygun olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU FİYATA BAŞKA YERDE YEMEK YOK'

Üniversitenin sunduğu yemek hizmetinden faydalanan öğrenciler de hem kalite hem de fiyat olarak çok memnun olduklarını aktararak, üniversite yönetimine teşekkür etti. Öğrencilerden Yakup Kayalar, "Yemeklerimiz gayet güzel. Mesela bugün köftemiz var ve gayet lezzetli. Herkesin tüketebileceği ve karşılayabileceği şekilde fiyatlar. Bence uygun bir öğrenci fiyatı. Çünkü şu an bu fiyatlara başka yerde yemek yeme ihtimalimiz yok" dedi. Gizem Ören ise "Yemekleri beğeniyorum. Bir öğrenci için uygun fiyatlı olduğu için de her zaman geliyorum. Bir öğrenci açısından dışarıda yemek yemek çok pahalı. Biz de bütçemizi düşünmek zorundayız. Yemeklerin lezzeti ve fiyatı için teşekkür ederim" diye konuştu.