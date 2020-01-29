Üniversiteden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yabancı dil desteği - Son Dakika
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Üniversiteden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yabancı dil desteği

6 saat önce

Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında yabancı dil desteği protokolü imzalandı.

Üniversiteden Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yabancı dil desteği, System.String[]

Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında yabancı dil desteği protokolü imzalandı.

Üniversitenin senato salonundaki imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ersan Arslan, Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça mütercim ve tercümanlık ana bilim dallarının dil alanındaki bilgi birikimini ve tecrübesini kullanarak üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulmasının amaçlandığını söyledi.

Arslan, protokolle aynı zamanda öğrencilerinin ticaret ve sanayi alanlarında staj yaparak deneyim kazanmalarına ve

mezun olduklarında alanlarında yetkin birer profesyonel çevirmen olmalarına imkan

sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ise şehrin kalkınması için Kırıkkale Üniversitesi ile her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kırıkkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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