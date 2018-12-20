Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Abla ve Abileriyle Hemsball Oynadılar

Üniversiteli Abla ve Abileriyle Hemsball Oynadılar

3 saat önce

Cemil Meriç öğrencileri, üniversiteli büyükleri ile Hemsball oynayarak eğlendi.

Üniversiteli Abla ve Abileriyle Hemsball Oynadılar, System.String[]
Cemil Meriç öğrencileri, üniversiteli büyükleri ile Hemsball oynayarak eğlendi.

Hemsball, her yaştan insanın kapalı ve açık alanlarda rahatlıkla oynabileceği, topu tutabilmek ve servis atabilmek için el, göz ve ayak koordinasyonuna, yüksek odaklanma ve konsantrasyona sahip olmayı gerektiriyor. Hemsball, engelli bireylerin fiziki aktivitelerine yardımcı olarak spor yapmalarını sağlıyor. Cemil Meriç öğrencileri de düzenlenen etkinlikte KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 25 üniversiteli büyükleri ile Hemsball oynadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Cemil Meriç Eğitim Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Akdeniz, "Hemsball'a 5 aydan bu yana çalışıyoruz. Hemsball bir Türk sporudur. Hemsball 3 set ve 12 sayı üzerinden oynanıyor. Bir sahada iki kişi oynayabiliyor. Çocukların el, göz ve denge koordinasyonunun gelişimini sağlıyor. Engelli çocukların hareket gelişimi üzerine çok etkili bir spor dalıdır. Engelli bireyler bütün spor dallarında başarılı olamıyorlar. Bu sporda ise engelli bireyler, bir halkanın içini tutturabilmesi onların gelişimine katkı sunuyor" dedi.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerden Muhammed Serdar Yoktan ise, "Spor yaparak gerçekten çok iyi ve sağlıklı kalıyoruz. Spor etkinliklerinde arkadaşlarla birlikte eğleniyoruz. Hemsball'da el ve göz gelişimimiz artıyor" diye konuştu.

Öte yandan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Spor
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