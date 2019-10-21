Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrencilerden Şehit Ailesine anlamlı ziyaret
Son Dakika Yaşam Üniversiteli Öğrencilerden Şehit Ailesine anlamlı ziyaret

Üniversiteli Öğrencilerden Şehit Ailesine anlamlı ziyaret

24 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret ettiler.

Üniversiteli Öğrencilerden Şehit Ailesine anlamlı ziyaret, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret ettiler.


Sosyal Duyarlılık Projesi kapsamında Muhasebe ve Vergi Bölümü, 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Polateli ilçesinin Karapınar (Yılanca) Köyündeki ailesini Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şit öncülüğünde ziyaret etti. Ziyaret esnasında şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Ardından Şehit Yunus Emre Doğan'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yunus Emre Doğan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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