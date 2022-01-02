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ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika

ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

02.01.2022 15:37

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Rojin Tordoğan (19) Dehşet dolu anlar yaşadım. O sırada aklıma Gaziantep'te yaşanan köpek saldırısı geldi.

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Rojin Tordoğan (19) Dehşet dolu anlar yaşadım. O sırada aklıma Gaziantep'te yaşanan köpek saldırısı geldi. Canımı zor kurtardım, hastaneye gittim, koluma dikiş atıldı dedi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan paramedik bölümü öğrencisi Rojin Tordoğan, önceki gün kampüs içerisinde sürü halinde gezen 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında kendi imkanları ile güçlükle kurtulan Tordoğan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'KAMPÜSTEKİ TÜM KÖPEKLER TOPLATILMALI'

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Tordoğan Bugün benim başıma gelen, yarın sizin de başınıza gelebilir. Hatta çok daha kötü sonuçlar olabilir. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki tüm köpeklerin toplanıp, hayvan barınaklarına götürülmesi gerek. Hepimiz birlik olup, sesimizi duyuralım paylaşımını yaptı. Rojin'in bu paylaşımına Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik'ten cevap geldi. Çelik, sosyal medya hesabından Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine önlem alınması için daha önce de yazı yazmıştık, tekrar ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Konunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı.

'KORKUDAN UYUYAMIYORUM'

Ayağı burkulduğu için kampüs içinde yavaş yürüdüğünü belirten Rojin Tordoğan, şunları söyledi

Her gün kampüste bulunan sürü halindeki köpekleri fark ettim. Onların bir şey yapmayacağını düşünerek yoluma devam ettim. Bir anda köpekler, bana saldırmaya başladı. Yanımdaki arkadaşlarım da korkuyla kaçtı. Köpeklerden birisi, kolumu ısırdı. Savunmasız durumda olduğum için ne yapacağımı bilemedim. Bacağımı ısırmaya çalışan köpeği, elimdeki poşetle uzaklaştırdım. Dehşet dolu anlar yaşadım. O sırada aklıma Gaziantep'te yaşanan köpek saldırısı geldi. Canımı zor kurtardım, hastaneye gittim, koluma dikiş atıldı. Sınav döneminde bu olay başıma geldi, geceleri korkudan uyuyamıyorum. Benim başıma gelenlerin, bir başkasının başına gelmemesi için acil çözüm bulunmasını istiyorum.

ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

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Harran Üniversitesi, Üniversite, Gaziantep, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELİ ROJİN, KAMPÜSTE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
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