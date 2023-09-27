Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor - Son Dakika

Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor

Son Güncelleme: 27.09.2023 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası üniversiteli gençlere verdiği aylık 10 GB ücretsiz internet desteğinin detayları ortaya çıktı. Buna göre, öğrenciler ekim ayı içerisinde ücretsiz internetlerini kullanmaya başlayacak. Hattı kendi üstüne olmayanlar uygulamadan yararlanamayacak. Master, yüksek lisans ve açık öğretim öğrencileri kapsam dışında tutulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, gençlere yönelik bir dizi müjde sıraladı. Üniversitelilere bir defaya mahsus piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar destek vereceklerini belirten Erdoğan, ayrıca bir de internet müjdesi verdi. Buna göre, gençlere 1 hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. İşte uygulamanın detayları...

EKİM AYINDA KULLANILMAYA BAŞLAYACAK

TRT Haber'in aktardığına göre, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

HAT KENDİ ÜZERİNE OLACAK

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

YÜKSEK LİSANS VE AÇIK ÖĞRETİMİ KAPSAMAYACAK

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Eğitim, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor - Son Dakika
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