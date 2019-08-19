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Üniversiteye şahsen kayıt başladı

15 dakika önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün başladı.

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün başladı.
Üniversiteye e-kayıt (elektronik kayıt) yaptırmak yerine bizzat giderek kayıt yaptırmayı tercih eden adaylar, işlemlerini 19- 23 Ağustos'ta yapabilecek. Üniversiteye giderek kayıt yaptıracak adayların kendilerinden istenen belgeleri yanında götürmeleri gerekiyor. Diğer yandan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) e-kayıt imkanı da devam ediyor. 16 Ağustos'ta başlayan e-kayıt süresi, 21 Ağustos günü saat 23.59'da sona erecek. e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan 'üniversite e-kayıt' uygulamasını açarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
YÖK, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanmasını dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarındaki programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt başvuru süresini adaylar lehine genişletilmek amacıyla 16-21 Ağustos'ta almıştı. Öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek kalmadan, internet üzerinden kolay ve zahmetsiz kayıt yaptırmasını sağlayan, hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlayan e-kayıt imkanından, son yıllarda olduğu gibi 2019 yılı kayıt döneminde de çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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