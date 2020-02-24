Ünlü çiftten alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü çiftten alkışlanacak hareket - Son Dakika Magazin

Ünlü çiftten alkışlanacak hareket

25 dakika önce

Güzel manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı.

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Güzel manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Şallı da eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, 7'den 70'e herkesi kan bağışına çağırdı. Örnek aşıklar, takipçilerinden büyük alkış aldı. Geçtiğimiz sevgililer gününde eşine romantik jestler yapan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı'nın ilişkisi herkesin takdirini topluyor.& ;

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Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Manken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:41 
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