Ünlü çiftten alkışlanacak hareket







Güzel manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün ilik nakli olan minikler için iki ünite kan bağışladı. Şallı da eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, 7'den 70'e herkesi kan bağışına çağırdı. Örnek aşıklar, takipçilerinden büyük alkış aldı. Geçtiğimiz sevgililer gününde eşine romantik jestler yapan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı'nın ilişkisi herkesin takdirini topluyor.& ;

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