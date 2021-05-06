Ünlü Edebiyatçı Emine Işınsu, dualarla uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden Türkiye'nin ünlü edebiyatçılarından Emine Işınsu, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü Edebiyatçı, Emine Işınsu'nun eşi Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu'nun 83 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Işınsu, bugün Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan öğle namazına ardından Gölbaşı Kabristanı'na defnedildi.

Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars'ta dünyaya gelen Işınsu'nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, Işınsu'nun, "Bir Yürek Satıldı oyunu, Küçük Dünya romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT'de yayınlanmıştı. - ANKARA