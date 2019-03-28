Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Paü'de Anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46. yılında şiirleri, türküleri ve yaşam öyküsü ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi tarafından anıldı.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46. yılında şiirleri, türküleri ve yaşam öyküsü ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi tarafından anıldı.



Aşık Veysel'e ait şiir ve türkülerin seslendirildiği anma etkinliğine Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Av. Reşat Göcen, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Danışmanı ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Başkanı İskender Miran, Denizli Sanat Topluluğu Başkanı Aydın Uçar, Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte çok sayıda Aşık Veysel dostu katıldı.



Aşık Veysel'in eserleri büyük ilgi gördü



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin sunumunu, Altı Nokta Körler Derneği üyelerinden Pınar Göcen ve PAÜ öğrencisi Osman Çakır gerçekleştirdi. Duyma engelli izleyenlerin de unutulmadığı etkinlikte işaret dili çevirisini ise PAÜ öğrencisi Cemre Selçuk yaptı.



Yoğun ilgi gören etkinlikte Aşık Veysel'in Dostlar Beni Hatırlasın gibi dillere destan olmuş türkülerinden ve şiirlerinden seçme eserleri Altınokta Körler Derneğinden ve PAÜ'lü öğrencilerden Ezgi Yalçın, Salih Erkan, Tuncay Sakman, Muzaffer Eskin, Azmi Ermiş, Tuğçe Ustacı, Baran Yüksekkaya, Menekşe Honluk, Havva İlal seslendirdi.



Programın sonunda, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen teşekkür belgesi takdim edildi. - DENİZLİ

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