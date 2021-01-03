Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti
03.01.2021 17:18
Adel Kalemcilik firmasının eski sahiplerinden İhsan Ellialtı'nın oğlu ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, tedavi gördüğü hastanede korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için hayatını kaybetti.
Aydoğan Ellialtı, 1 Ocak 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 67. yaşını doldurduğu gün, hayata gözlerini yumdu. 1,5 aydır tedavi gören Ellialtı'nın korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için kurtarılamadı.
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Ellialtı'nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle cenaze namazı kabristanda kılınacak.
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