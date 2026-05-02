Ünlü iş insanı Seyfi Şahin’den Bulgaristan’da yeni yatırım

Türkiye’de “Çatlı” filmiyle gündeme gelen iş insanı Seyfi Şahin, uluslararası yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Otomotivden fintek ve medyaya uzanan geniş iş ağına sahip olan Şahin, şimdi turizm ve gayrimenkul sektörüne odaklandı.

HİLTON İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Şahin, dünya devi Hilton ile anlaşarak Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde DoubleTree by Hilton markasıyla rezidans ve otel projesi başlatıyor.

Projenin, modern mimarisi ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla bölgeye değer katması bekleniyor.

BALKANLAR'DA YENİ CAZİBE MERKEZ

Stratejik konumuyla öne çıkan Svilengrad’daki proje, hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için önemli bir çekim noktası olmayı hedefliyor.

Bu adım, Şahin’in küresel büyüme stratejisinin güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.