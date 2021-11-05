Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için maraton koşacak - Son Dakika

ÇOCUK ihmal ve istismarı konusunda toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunan ve mağdur çocukların müdahili olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), bu kez 7 Kasım 2021 tarihinde N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda olacak. Birçok ünlü isim, çocuk ihmal ve istismarını önleme farkındalığı için UCİM ile birlikte maratonda koşacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çocuk istismarına dikkat çekmek için İstanbul Maratonu'nda koşacağını açıklayan ünlü isimlerden bazıları şöyle; Alara Bozbey, Anıl Altan, Aslı Tandoğan, Aybüke Albere, Ayşe Tolga, Berk Atan, Berkan Karabulut, Berkay Şahin, Burak Deniz, Burcu Binici, Burç Kümbetlioğlu, Deniz Işın, Deniz Tansel Öngel, Didem Soydan, Doğu Demirkol, Emir Can İğrek, Erdem Kaynarca, Esra Kızıldoğan, Eylül Su Sapan, Fatma Toptaş, Fezi Altun, Damla Sönmez, Janset Paçal, Defne Kayalar, Levent Babataş, Mehmet Dinçerler, Melda Aygin, Melikşah Taş, Necip Memili, Pelin Akil, Seda Bakan, Selin Yağcıoğlu, Semiha Bezek, Seray Kaya, Suna Aydın, Tanem Sivar, Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Tuvana Türkay ve Yıldız Çağrı Atiksoy.UCİM Başkanı Saadet Özkan, İstanbul Maratonu'nda ilk kez çocuk istismarına karşı bu kadar çok sayıda ünlü ismin koşacağını söyledi.